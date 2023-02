Elezioni regionali, Attilio Fontana: “I lombardi hanno guardato ai fatti e non alle polemiche” “Grazie ai lombardi che ci hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto, la concretezza di questi anni, che non hanno guardato alle polemiche, ma ai fatti veri”: a dirlo è Attilio Fontana, candidato di centrodestra, commentando i risultati delle elezioni regionali 2023 in Lombardia.

"Possiamo dire grazie, grazie, grazie. Grazie ai lombardi che hanno riconfermato a furor di popolo il governo di centrodestra e soprattutto di Attilio Fontana. La prima soddisfazione dopo anni impegnativi”: è quanto ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini commentando i primi risultati delle elezioni regionali 2023 in Lombardia.

Il candidato del centrodestra Attilio Fontana è sempre più vicino alla riconferma come Presidente di Regione: Fontana, secondo gli ultimi dati, è al 54,4 per cento. “Anche da parte mia solo grazie ai lombardi che ci hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto, la concretezza di questi anni, che non hanno guardato alle polemiche, ma ai fatti veri. grazie mille, lombardi”, ha detto Fontana. "Chiudiamo non alla Sanremo, solo la mano”, ha infine detto Salvini.

Pierfrancesco Majorino ha avuto il 33 per cento dei consensi

Il candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino ha ottenuto il 33,3 per cento. Letizia Moratti, ex assessora al Welfare e candidata di Azione e Italia Viva, ha avuto il 10,7 per cento dei consensi. Mara Ghidorzi, candidata di Unione Popolare, ha invece registrato l'1,9 per cento.

In questi due giorni di votazioni, in Lombardia si è registrato un crollo dell'affluenza: rispetto a cinque anni fa, quando a sfidarsi sono stati Attilio Fontana e l'attuale sindaco di Bergamo Giorgio Gori, c'è stato un calo di quasi il 30 per cento. Oggi si sono recati alle urne solo il 41,67 per cento dei votanti contro il 73,11 per cento del 2018.

Quest'anno, il partito del centrodestra che ha ottenuto più voti è Fratelli d'Italia con il 25,6 per cento. Segue la Lega, partito di Fontana, con il 16 per cento e infine Forza Italia con il 6,6 per cento.