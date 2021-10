Elezioni Milano, l’affluenza alle ore 19 oltre il 31 per cento Elezioni comunali 2021 a Milano: alle 19 l’affluenza è superiore al 31 per cento. I seggi restano aperti fino alle 23 di oggi, domenica 3 ottobre, e riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. Se nessuno dei 13 candidati sindaco dovesse essere eletto al primo turno si andrà al ballottaggio il 17 e 18 ottobre.

A cura di Francesco Loiacono

Oggi, domenica 3 e domani lunedì 4 ottobre i milanesi sono chiamati al voto per le elezioni Comunali 2021. È arrivato il dato relativo all'affluenza, aggiornato alle ore 19: a Milano ha votato oltre il 31 per cento degli aventi diritto. Il dato è leggermente inferiore a quello nazionale: in tutta Italia infatti è andato a votare oltre il 33,3 per cento degli elettori. Alle 12, alla precedente rilevazione, aveva votato l'11,01 per cento degli aventi diritto. I seggi oggi resteranno aperti fino alle ore 23, quando arriverà il nuovo dato relativo all'affluenza. I seggi riapriranno domani, lunedì 4 ottobre 2021, dalle ore 7 alle 15. Successivamente inizieranno le operazioni di spoglio, usciranno i primi exit poll e le proiezioni e poi si dovrebbero iniziare ad arrivare i risultati in tarda serata. Se nessuno dei candidati sindaco dovesse riuscire ad ottenere il 50 per cento più uno dei voti, i due candidati più votati andranno al ballottaggio, che si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

I dati sull'affluenza delle scorse elezioni amministrative

Il confronto con le scorse amministrative deve tenere conto di un dato: nel 2016 si votò infatti in una sola giornata, il 5 giugno. Allora al primo turno si recò a votare il 54,65 per cento degli aventi diritto, mentre al successivo ballottaggio votò il 51,8 per cento dei milanesi. Alle 19 del 5 giugno 2016 aveva votato il 42,4 per cento degli elettori.

Seggi aperti anche domani

I seggi chiuderanno alle 23 di oggi e riapriranno domani, dalle 7 alle 15. A Milano sono 13 i candidati sindaco: Giuseppe Sala, Luca Bernardo, Layla Pavone, Bryant Biavaschi, Teodosio De Bonis, Mauro Festa, Giorgio Goggi, Gabriele Mariani, Marco Muggiani, Gianluigi Paragone, Alessandro Pascale, Bianca Tedone e Natale Azzaretto. Si vota per rinnovare anche il Consiglio comunale e per eleggere presidenti e consiglieri dei nove Municipi cittadini.