Elezioni Milano, la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca capolista per la Lega

A cura di Francesco Loiacono

Il suo nome era emerso anche tra i possibili candidati sindaco del centrodestra. Ma in ogni caso comunque Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, sarà della partita alle prossime elezioni comunali del 3-4 ottobre 2021 a Milano. Racca sarà infatti la capolista della Lega alle prossime amministrative: ad annunciarlo è stato lo stesso Carroccio spiegando che si tratta di una scelta "che fa il paio con quella di Simonetta Matone a Roma" e con la quale "Matteo Salvini conferma di voler valorizzare donne della società civile, apprezzate e stimate per la propria professionalità e grazie all'impegno profuso negli anni".

Le prime parole: Ho accettato con entusiasmo l'invito di Salvini

"Ringrazio Annarosa Racca per la sua disponibilità a guidare la lista della Lega per Salvini Premier alle elezioni comunali di Milano – ha scritto su Facebook il commissario milanese Stefano Bolognini -. La sua candidatura è un esempio straordinario della società civile ambrosiana che si mette al servizio della città e dei Milanesi. Inoltre, la sua riconosciuta esperienza e la sua profonda conoscenza di Milano daranno un grande contributo al rilancio della nostra città". Queste le prime parole da candidata della presidente regionale di Federfarma: "Ho accettato con entusiasmo l'invito di Salvini a mettere a disposizione della mia città la mia lunga esperienza come farmacista e come presidente dell'associazione fra titolari di farmacia, con la conoscenza che ne consegue riguardo ai reali bisogni delle persone e del territorio", ha detto all'agenzia Ansa. "Ritengo sia un bagaglio prezioso per contribuire a un'immediata ripartenza di Milano, non più procrastinabile dopo il lungo stop imposto dalla pandemia".

La carriera e l'inchiesta che la riguarda

Annarosa Racca è nata nel 1952 e si è laureata in Farmacia all'Università degli Studi di Milano. Ricercatrice e titolare di una farmacia nel capoluogo lombardo, dal 2008 al 2020 è stata presidente di Federfarma nazionale ed è ora a capo dell'unione regionale dei titolari di farmacie. Quando il suo nome era emerso tra i possibili candidati sindaco del centrodestra a Milano era venuta fuori anche un'inchiesta che la riguarda: Racca è infatti indagata dalla procura di Torino perché, secondo gli inquirenti, avrebbe aperto un profilo Facebook falso per screditare un suo rivale alla presidenza della federazione nazionale.