Elezioni Milano 2021, il Comune cerca ancora scrutatori e presidenti di seggio: qual è il compenso In vista delle elezioni comunali che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, il Comune di Milano cerca candidati disponibili a sostituire scrutatori e presidenti di seggio precedentemente nominati ma impossibilitati a garantire la loro presenza. Ecco come fare per iscriversi alla banca dati e qual è il compenso.

A cura di Francesco Loiacono

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Milano 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Comune di Milano è ancora alla ricerca di scrutatori e presidenti di seggio in vista delle elezioni comunali che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Sul sito di Palazzo Marino è infatti apparso un messaggio col quale il Comune ha informato i cittadini di aver costituito una banca dati di candidati disponibili a sostituire scrutatori e presidenti di seggio che erano stati precedentemente nominati ma sono impossibilitati a garantire la loro presenza.

Come fare per iscriversi alla banca dati di candidati

Per iscriversi a questa lista di riserva bisogna essere maggiorenni e residenti a Milano. È poi sufficiente collegarsi al servizio online (raggiungibile a questo link) e inserire i dati che vengono richiesti entro venerdì 1 ottobre 2021. È possibile accedere effettuando una semplice registrazione contestuale. Solo per i presidenti di seggio, che hanno maggiori responsabilità nel corso della consultazione, è prevista una successiva riunione formativa in modalità remota sulle procedure da seguire in sede di votazione. Va sottolineato che l'inserimento della candidatura è volontaria e non comporta l'obbligo di convocazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Qual è il compenso per gli scrutatori e i presidenti di seggio

Il compenso per gli scrutatori e i presidenti di seggio è fissato dallo Stato e varia a seconda del tipo di votazione (Politiche, Europee, referendum, ecc…) e anche del numero di consultazioni alle quali si partecipa, dal momento che spesso nella stessa data vengono accorpate più elezioni. Non sarà così però per le prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre: in questa circostanza agli scrutatori spetteranno 120 euro e ai presidenti di seggio 150 euro. È importante sottolineare che l'eventuale chiamata ai seggi per coloro che sostituiranno altri scrutatori o presidenti di seggio avverrà nell'imminenza della consultazione elettorale.