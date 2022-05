Elezioni Lombardia 2023, Attilio Fontana pronto a ricandidarsi: centrodestra diviso Attilio Fontana si sarebbe convinto a ricandidarsi per le elezioni regionali del 2023. Il governatore uscente non godrebbe però ancora di un placet definitivo da parte della sua coalizione.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dopo un lungo ragionare, è pronto ad accettare la ricandidatura in vista delle elezioni regionali del 2023. Lo riporta Repubblica spiegando che, però, all'interno della coalizione del centrodestra manca ancora un accordo definitivo. L'attuale vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, ad esempio, spera ancora di poter subentrare a Fontana come nuova presidentessa della Regione anche se quest'ultima potrebbe ambire ad un posto di rilievo a Roma.

Il Partito Democratico tra Beppe Sala e Bruno Tabacci

Da capire, poi, le strategie del centrosinistra. Il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle sperano in una candidatura del sindaco di Milano Beppe Sala nonostante si stia facendo largo il nome di Bruno Tabacci. Questi si è detto disponibile per correre alle elezioni del prossimo anno dopo aver ricoperto la medesima carica per cui sfiderebbe il candidato del centrodestra dal 1987 al 1989. Per la ricandidatura di Fontana manca anche l'ok definitivo di Fratelli d'Italia che aspetta a sua volta il via libera da Forza Italia e Lega per la ricandidatura di un altro governatore uscente, Nello Musimeci, per la Regione Sicilia.

La Lega suggerisce i nomi di Garavaglia e Giorgetti

A quanto pare, l'ufficialità della ricandidatura di Fontana potrà arrivare solo se anche l'altro tassello del puzzle andrà al suo posto. Per questo motivo, si potrebbe attendere fino a settembre. In alternativa, all'interno della Lega si stanno facendo i nomi di Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti. Letizia Moratti, che non ha sponsor politici, potrebbe infine accontentarsi di un posto a Roma. Nessun nome per ora da parte di Giorgia Meloni. Veto dei 5 stelle all'economista Cottarelli.