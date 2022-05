Elezioni Lombardia 2023, Fontana: “Il centrodestra unito ha i numeri per vincere” Torna a parlare delle elezioni regionali dell’anno prossimo l’attuale governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Torna a parlare delle elezioni regionali dell'anno prossimo l'attuale governatore della Lombardia Attilio Fontana. Il presidente lombardo ha dichiarato che "la cosa importante è che il centrodestra vada unito ad ogni tipo di elezione" in quanto "ha il maggior numero di elettori, quindi deve vincere il maggior numero di elezioni". Fontana resta ad oggi l'unico candidato dello schieramento composto da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, nonostante alcune voci vorrebbero in corsa anche Letizia Moratti.

Il centrodestra tra Fontana, Moratti e Fratelli d'Italia

Recentemente, infatti, Repubblica ha svelato che nonostante Fontana abbia confidato internamente al partito di essere disponibile ad una ricandidatura, i veti da FdI e FI sul suo nome potrebbero pesare e non poco. Letizia Moratti, che ambisce al ruolo di presidentessa della Regione, non scalderebbe comunque i cuori della coalizione, motivo per cui potrebbe ambire ad un ruolo di rilievo a Roma. Ancora nessun nome ufficiale, però, da Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Attilio Fontana, dopo le parole di oggi, sembra quasi fare un appello ai colleghi di schieramento per richiamarli all'ordine: se siamo uniti, vinciamo, in breve. Non è poi escluso che il centrodestra stia prendendo tempo per ufficializzare la candidatura del governatore uscente in attesa di capire le strategie del centrosinistra. Il nome di Beppe Sala resta il più gettonato ma nel mentre che il sindaco di Milano sciolga le riserve circa il suo futuro, Bruno Tabacci ha dato disponibilità per sfidare i rivali che si presenteranno.