Elezioni Lombardia 2023, Salvini allo scoperto: “Fontana è il nostro candidato” “Attilio Fontana sarà il candidato per il centrodestra alle Regionali del 2023 in Lombardia”. Lo ha detto Matteo Salvini auspicando che la coalizione sia unita.

Matteo Salvini ha sciolto le riserve sul nome dell'esponente politico che, per suo volere, dovrebbe correre alle elezioni regionali del 2023 in Lombardia. Il leader del Carroccio, a seguito di un incontro elettorale a Crema, in provincia di Cremona, ha dichiarato che "Attilio Fontana è il nostro candidato alle regionali". L'attuale governatore lombardo è stato definito come "un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto il nostro appoggio". Salvini ha poi risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano se il centrodestra fosse unito: "Penso proprio di sì", ha risposto prima di congedarsi dalla stampa.

Fontana corre per il centrodestra, Tabacci per il centrosinistra?

In attesa che Attilio Fontana dia l'ufficialità alla sua ricandidatura, si muove qualcosa anche nel centrosinistra. Di recente il sindaco di Milano Beppe Sala, che la coalizione avrebbe voluto corresse a sua volta alle Regionali dell'anno prossimo, si è chiamato fuori dicendo che dopo aver rivinto le elezioni Comunali non avrebbe senso lasciare il posto per provare a diventare governatore lombardo. Beppe Sala ha comunque dato il suo appoggio per il candidato che verrà scelto nei prossimi mesi. Al posto del primo cittadino milanese, il centrosinistra sta quindi pensando a Tabacci che si sarebbe reso disponibile. Le conversazioni dureranno comunque ancora per qualche settimana per trovare il profilo più adatto a sfidare quello che ormai appare come certo rivale del centrodestra Attilio Fontana. Il governatore uscente è stato preferito in tal senso a Letizia Moratti che sperava di poter essere candidata. L'attuale vice presidente lombarda dovrà "accontentarsi" – fanno sapere da ambienti della coalizione – di un ruolo di rilievo a Roma.