Elezioni Lombardia 2023, Fontana: “Contento delle parole di Salvini. Candidarmi? Valuteremo” Ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, ha confermato di voler candidare alle prossime elezioni regionali in Lombardia, Attilio Fontana. Oggi, il Governatore si è detto contento e relativamente alla sua candidatura ha detto: “Valuteremo. Ascoltiamo tutti e poi valutiamo. Mi sono reso disponibile a discuterne”.

A cura di Ilaria Quattrone

"Sono contento delle affermazioni di Salvini così come sono contento del sostegno che il mio movimento mi ha dato sempre in questi mesi molto difficili": a dirlo è stato l'attuale Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alle parole espresse ieri dal segretario della Lega, Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha infatti sostenuto, a margine di un incontro elettorale a Crema, che Fontana sarà "il nostro candidato alle regionali".

Fontana: Mi sono reso disponibile a discuterne

Nella giornata di oggi, domenica 29 maggio, il Governatore proprio in merito alla sua candidatura ha invece detto: "Valuteremo. Ascoltiamo tutti e poi valutiamo. Mi sono reso disponibile a discuterne". Per Salvini, Fontana è un uomo e un politico "che merita di essere sostenuto" aggiungendo di credere che il centrodestra, sulle future elezioni regionali, sia unito. Anche il presidente di Regione ha voluto esprimersi sull'argomento sostenendo: "Penso che veramente il valore sia quello della coalizione, per cui è un passo avanti. Ci troveremo e parleremo".

Ancora nessun candidato per il centro-sinistra

E se nel centro-destra qualcosa si muove, sembrerebbe ancora tutto da decidere nel centro sinistra. Nei giorni scorsi, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ribadito il suo no a una possibile candidatura. Tra i nomi, emersi in queste settimane, ci sarebbe quello di Bruno Tabacci, sottosegretario alla vicepresidenza del Governo Draghi e che è già stato Presidente di Regione Lombardia tra il 1987 e il 1989. Il parlamentare, in un'intervista all'Adnkronos, si è detto disponibile alla candidatura.