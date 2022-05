Vaiolo delle scimmie in Lombardia, Attilio Fontana assicura che “la situazione è sotto controllo” Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha cercato di rassicurare sulla diffusione del vaiolo delle scimmie definendola “sotto controllo”.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato dei casi di vaiolo delle scimmie riscontrati in regione, sostenendo che "i nostri medici, con cui ho parlato, mi hanno rassicurato dicendo che la situazione è sotto controllo".

Fontana assicura: Vaiolo delle scimmie, situazione sotto controllo

Le dichiarazioni del governatore lombardo arrivano a seguito di un evento dedicato all'inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità. Fontana ha poi aggiunto che "non ci si deve far prendere da alcun tipo di preoccupazione e bisogna cercare di autodenunciarsi nel momento in cui si hanno dei sintomi in modo da essere messi in isolamento. Questa è l'unica precauzione che va rispettata. Sono l'ultimo a potermi esprimere, ma gli esperti ci hanno tranquillizzato".

In Lombardia cinque pazienti contagiati

In Lombardia i casi di vaiolo delle scimmie sono cinque. Gli ultimi due sono stati trovati ieri, giovedì 26 maggio, come comunicato dall'assessorato al Welfare di Regione. Entrambi i nuovi pazienti contagiati dal virus sono stati accolti dal Niguarda che ha mandato i campioni al Policlinico San Matteo di Pavia dove è stata accertata la positività al vaiolo delle scimmie.

Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni

Secondo quanto comunicato da Regione, i due pazienti scoperti ieri sera sono riconducibili a cluster internazionali: tutte e due, per il momento, sono in isolamento nel loro domicilio. Dall'assessorato è stato inoltre comunicato che i pazienti sono sotto osservazione e in condizioni stabili e non preoccupanti.