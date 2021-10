Elezioni comunali Milano, affluenza alle 23 di domenica 3 ottobre: 37,7 per cento Alle 23 si è concluso il primo giorno di votazioni per le elezioni comunali 2021 a Milano. Questo il dato relativo all’affluenza: ha votato il 37,7 per cento degli aventi diritto. I seggi riapriranno domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio dei voti.

A cura di Francesco Loiacono

Foto di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Milano 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alle 23 di oggi, domenica 3 ottobre, si è chiusa la prima giornata delle elezioni comunali 2021 a Milano e in altri comuni italiani. I seggi riapriranno domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Oltre un milione i milanesi chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco, il Consiglio comunale, oltre ai presidenti e ai consiglieri dei nove Municipi cittadini. Da poco è stato comunicato il dato relativo all'affluenza: alle 23 di oggi ha votato il 37,77 per cento degli aventi diritto (con 1.245 sezioni scrutinate su 1.248). L'andamento dell'affluenza è stato il seguente: alle 12 aveva votato l'11,01 per cento degli elettori, mentre alle 19 aveva votato il 31,02 per cento degli aventi diritto.

Il confronto con le precedenti elezioni amministrative

Alle precedenti elezioni amministrative, nel 2016, si votò in una sola giornata, il 5 giugno. Il confronto relativo all'affluenza deve dunque tenere conto di questa circostanza. Nel 2016, comunque, alla fine dell'unica giornata di votazioni era andato a votare il 54,65 degli aventi diritto. Per un confronto più recente e su una votazione in due giorni si può prendere il dato sull'affluenza relativo al Referendum del 2020. Allora, alle 23 del primo giorno di votazioni (domenica 20 settembre 2020) si era recato a votare il 34,28 per cento dei milanesi aventi diritto.

Seggi aperti anche domani

I seggi apriranno anche domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Successivamente inizierà lo spoglio dei voti. Se nessuno dei 13 candidati sindaco otterrà il 50 per cento più uno dei voti al primo turno, per l'elezione del sindaco bisognerà attendere il turno di ballottaggio tra i due candidati più votati, che si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I 13 candidati sindaco che si sfidano per Palazzo Marino sono: Giuseppe Sala, Luca Bernardo, Layla Pavone, Bryant Biavaschi, Teodosio De Bonis, Mauro Festa, Giorgio Goggi, Gabriele Mariani, Marco Muggiani, Gianluigi Paragone, Alessandro Pascale, Bianca Tedone e Natale Azzaretto.