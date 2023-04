Effetto Fuorisalone sugli affitti a Milano: un bilocale costa in media 3.770 euro a settimana i prezzi medi nelle zone coinvolte dal Fuorisalone sono già quadruplicati, passando da 989 a 3.770 euro (+245 per cento). E soprattutto sono ancora in crescita: più 16 per cento rispetto al solo 2022. La zona che ha conosciuto l’incremento maggiore? Il quartiere di Lambrate.

Ancora non è iniziata la Design Week milanese (17-23 aprile), e già l'effetto si fa sentire. Dove? Più che mai, come sempre, sui costi degli affitti cittadini: i prezzi medi nelle zone coinvolte dall'iniziativa sono infatti già quadruplicati, passando da 989 a 3.770 euro (+245 per cento). E soprattutto sono (ancora) in crescita: più 16 per cento rispetto al solo 2022.

Un fenomeno che ormai da tempo spinge molti milanesi proprietari di appartamenti ad affittare le loro abitazioni durante la settimana del Salone del Mobile, che per 7 giorni anima la città con mostre, installazioni ed eventi di ogni genere, trasferendosi temporaneamente nelle seconde case oppure da amici o parenti.

A stabilirlo è l’ultima analisi del centro studi di Abitare Co., che ha preso in considerazione il mercato degli affitti brevi in sei zone della città (Tortona, Lambrate, Brera, Garibaldi/Porta Volta, Isola e Porta Romana) nel periodo della settimana del design, considerando un bilocale arredato e includendo tutti i costi accessori che vanno dalle tasse alla gestione della casa.

Le zone con gli affitti più cari

Le zone più costose in cui soggiornare durante la settimana del Fuorisalone a Milano? Senza dubbio Brera e Moscova: qui per affittare un appartamento durante la Design Week occorrono in media 5.970 euro, che salgono addirittura a 6.790 per la centralissima via Solferino.

Prezzi alle stelle anche in via della Moscova (con 6.510 euro a settimana) e in via San Marco (6.440 euro settimanali). Seguono la zona di Garibaldi/Porta Volta con 4.630 euro alla settimana, e Porta Romana con 3.680 euro.

Cifre in aumento rispetto al 2022, tra +8,5 per cento di Brera/Moscova e il 5,7 per cento di Porta Romana.

I quartieri meno costosi

Allargandosi verso i confini della città, nei design district di nuova generazione, le cifre diventano decisamente più abbordabili.

Nell’area intorno a Tortona, ad esempio, occorrono 2.870 euro a settimana, mentre a Lambrate (quartiere che ha conosciuto l'incremento di prezzi maggiore, con il 26 per cento in più rispetto all'anno scorso) ce ne vogliono circa 2.650.