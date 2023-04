Una stanza in affitto a Milano costa almeno 630 euro al mese: a Napoli è la metà Con una media di 630 euro circa al mese per una stanza in affitto, Milano si conferma ancora una volta in testa alla classifica delle città italiane dove abitare è più oneroso. Una cifra considerevole, se si tiene presente che la seconda dell’elenco (Bologna) registra una media di 200 euro in meno. E che rispetto all’ultima in classifica (Napoli), è addirittura quasi il doppio.

A decretarlo è un report di Immobiliare.it Insights, business unit specializzata in analisi di mercato del portale Immobiliare.it, che ha stilato l'elenco delle dieci città italiane dove le stanze in affitto pesano di più sul portafoglio di studenti e lavoratori. Costo che ormai non conosce più stagionalità, ma rimane elevato tutto l'anno.

Il podio delle città italiane

Secondo questi dati, Milano rimane saldamente in testa alla classifica: una stanza singola qui costa infatti in media 628 euro al mese, in crescita di oltre il 6 per cento nel confronto con il periodo di “alta stagione”.

Al secondo posto, con una differenza di oltre 150 euro al mese, c’è Bologna, dove per una singola in media si spendono 467 euro al mese, il 3 per cento in più rispetto al periodo aprile-settembre 2022. Chiude il podio Roma con 452 euro al mese, il 2,3 per cento in più rispetto al precedente periodo.

A Napoli una stanza in affitto costa 380 euro al mese

Fuori dalle prime tre città, ma con un costo mensile comunque superiore ai 400 euro al mese, troviamo Firenze con 433 euro al mese, in crescita del 7,2 per cento; Venezia, 418 euro al mese, che guadagna quasi il 13 per cento rispetto all’“alta stagione”; Modena, 415 euro al mese, in crescita del 1,4 per cento; e Verona, a 409 euro al mese, al +8,8 per cento in più.

Chiudono la top ten Padova con i suoi 398 euro al mese, il 9,4 per cento in più rispetto al periodo di “alta

stagione”; Brescia, dove la richiesta è di 382 euro al mese, al più 7,5; infine Napoli, dove l’incremento di

prezzo pari all'11,9 per cento ha portato una singola a costare 380 euro al mese.

Una stanza singola a Milano fino a 950 euro

Prezzi calcolati attraverso una media, come nel caso del capoluogo lombardo: è risaputo infatti che qui una stanza singola in una zona al di fuori del centro può costare anche 950 euro al mese (e quindi oltre 200 euro in più della media ottenuta dallo studio). A 600 euro, scorrendo gli annunci pubblicati sui più importanti portali di immobiliare, si trova insomma ormai ben poco.