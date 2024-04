video suggerito

La fondazione pubblica di Milano che ha perso 200mila euro al mese per un hotel sfrattato dal tribunale Sarà completamente rifatto l’Hotel delle Stelline di Milano. Dopo mesi in cui non potevano partire i lavori perché l’hotel, già sfrattato dal tribunale, non abbandonava la struttura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Interno del Palazzo delle Stelline (foto di Matilde Peretto)

La Fondazione Stelline può dar il via ai lavori di ristrutturazioni del suo Palazzo. Il progetto si chiama "Le Nuove stelline" e prevede il restauro di tutto l'edificio e, in particolare, dell'Hotel delle Stelline che sarà completamente rifatto. I lavori sarebbero dovuti iniziare nel gennaio 2024, ma sono sempre stati rimandati perché gli spazi dell'hotel erano occupati da una società di gestori, la GSA Gruppo servizi alberghieri S.r.l.

La storia della Fondazione e l'occupazione abusiva

Dal 1996 al 2018 Fondazione Stelline, composta da sempre da una parte alberghiera e una congressuale, ha affidato la gestione dell'Hotel a una società esterna concedendo in locazione una parte di Palazzo delle Stelline. Sei anni fa, però, ha deciso di porre fine a questo vincolo e di gestire autonomamente la parte di hotellerie, cercando altri partner attraverso delle gare.

La società che si stava occupando dell'albergo, GSA S.r.l., avrebbe dovuto lasciare liberi gli spazi dal 31 agosto 2023 (in quanto la Fondazione aveva concesso 5 anni di preavviso prima della disdetta del contratto). Ma la GSA S.r.l. non lo ha fatto: è rimasta e ha gestito le prenotazioni dei clienti ben oltre il 31 agosto. Il Tribunale di Milano, pur confermando la scadenza del contratto di locazione, aveva concesso 4 mesi alla società per sgomberare. Il 31 dicembre però GSA era ancora dentro e aveva fissato altre prenotazioni.

Le minacce di GSA e la vicenda giudiziaria

Fondazione Stelline ha così deciso di denunciare l'azienda per "reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ed estorsione", come si legge nell'istanza del procedimento penale.

La Fondazione ha continuato a pagare le bollette di riscaldamento, luce e condizionamento. Se non l'avesse fatto, essendo Stelline una società pubblica al 50% del Comune di Milano e al 50% della Regione Lombardia, avrebbe potuto essere accusata di esercizio arbitrario dei propri diritti. Non riceveva in cambio, però, il pagamento dell'affitto da GSA s.r.l., che è rimasta comunque dentro gli spazi della Fondazione fino ad oggi, martedì 9 aprile.

Fabio Massa, presidente della Fondazione delle Stelline (foto di Matilde Peretto)

Una vicenda conclusa: il commento del presidente di Stelline

Da gennaio ad aprile, la Fondazione ha portato avanti la sua battaglia con la procedura di sfratto. L'Ufficiale giudiziario, che aveva già visitato la struttura in febbraio, ha svolto oggi il suo secondo controllo e ha firmato a favore della Fondazione: "Finalmente abbiamo di nuovo le chiavi del nostro hotel", ha detto a Fanpage.it Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline.

"È assurdo che una cosa del genere avvenga a Milano. Noi siamo chiusi da gennaio perché dovevamo iniziare i lavori in quel periodo e abbiamo accumulato un mancato introito di circa 200 mila euro al mese". Per questo, la Fondazione farà causa per risarcimento dei danni. Massa racconta anche un altro episodio in cui è coinvolta GSA s.r.l.: per iniziare i lavori di ristrutturazione la Fondazione ha disdetto a gennaio i certificati di protezione degli incendi (questa è la procedura, per legge) in tutto il palazzo, compresi gli spazi dell'hotel.

Il progetto di ristrutturazione di Stefano Boeri Interiors

Ora, i lavori di restauro e ristrutturazione per il Palazzo delle Stelline possono iniziare. Si faranno miglioramenti e cambiamenti su tutto l'edificio, in un progetto "che riguarda tanto gli spazi che ospitano eventi culturali e artistici, quando gli spazi ricettivi", viene spiegati nel comunicato stampa. L'impegno finanziario è di 19,5 milioni di euro: 5,5 da parte della Regione, 1,4 dal Comune e il resto a carico della Fondazione.

Anche l'Hotel delle Stelline sarà rifatto interamente seguendo un progetto dello studio Stefano Boeri Interiors. Con l'aggiunta di una spa, di uno spazio dedicato alla cultura e due nuovi vani ascensori, l'albergo passerà da tre a quattro stelle. Infine, quando sarà operativo, garantirà l'autonomia finanziaria alla Fondazione. L'appoggio di assessori e consiglieri, sia regionali sia comunali, è tanto: per tutti la Fondazione Stelline rappresenta un'istituzione nella città di Milano.