È stato firmato il decreto con cui governo stabilisce le regole e le restrizioni anti Coronavirus per il periodo delle festività natalizie e di Capodanno. Come anticipato, dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno imposte limitazioni straordinarie su tutto il territorio nazionale per cercare di contenere i focolai Covid. Le norme valgono anche per la Lombardia, anche se la regione da una settimana è in zona gialla gli spostamenti saranno limitati.

Le restrizioni per Natale e Capodanno

Il nuovo decreto prevede limitazioni nei movimenti e chiusure di attività commerciali e di ristorazioni, con differenze nelle varie giornate. Le restrizioni più dure riguardano i giorni che vanno dal 24 al 27 dicembre e quelli che vanno dal 31 al 3 gennaio, oltre al 5 e al 6, con l'esclusione di 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, in cui vigerà la zona arancione.

Le regole della zona rossa

All'interno della zona rossa è vietato ogni spostamento, anche dentro il proprio Comune. Le uniche eccezioni sono le comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità (come ad esempio l'acquisto di beni primari, cibo o medicine), oppure motivi di salute. Per nessun altro motivo è possibile uscire di casa e, in ogni caso, si deve sempre essere pronti a giustificare lo spostamento con l'autocertificazione. Sarà sempre consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio. Si potranno poi accogliere in casa fino ad un massimo di due non conviventi, minori di 14 anni esclusi dal conteggio. Nei giorni di zona rossa resteranno chiusi bar, ristoranti, pub e pasticcerie che potranno proseguire con le ordinazioni ad asporto e le consegne a domicilio. Sarà possibile svolgere attività fisica nei pressi di casa.

Le deroghe alle regole della zona rossa

Per vivere quanto più possibile al meglio le festività natalizie, il governo ha concesso alcune deroghe. Sarà permesso invitare anche amici all'interno della propria abitazione, a patto che gli spostamenti non siano interregionali. Tutti, comunque, dovranno mantenere il distanziamento ed indossare la mascherina. Le autorità, comunque, non potranno fare controlli all'interno delle abitazioni mentre per i controlli sul territorio sarà indispensabile mostrare la propria autocertificazione.

Le regole della zona arancione

Nei giorni feriali di fine dicembre ed inizio gennaio si avrà un regime di zona arancione. Le regole saranno più leggere: si potrà uscire liberamente di casa senza lasciare però il proprio comune. I negozi potranno riaprire, ma non le attività di ristorazione come bar e ristoranti. Nessuna deroga al coprifuoco, così come nella zona rossa, mentre i mezzi pubblici avranno una capienza pari al 50 per cento. Anche in zona arancione resteranno chiusi cinema, teatri, musei e mostre. L'attività fisica potrà essere svolta all'interno del proprio comune.

(A cura di Filippo M. Capra e Simone Gorla)