È stata ritrovata Virginia Furstenberg, la stilista e nipote di Agnelli che era scomparsa È stata ritrovata la stilista Virginia Maria Clara von Furstenberg, nipote dell’avvocato Gianni Agnelli.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata ritrovata la stilista Virginia Maria Clara von Furstenberg, la cui scomparsa era stata denunciata domenica scorsa dal padre ai carabinieri di Marghera, comune che si trova nella provincia di Venezia. La 48enne è residente in zona Brera a Milano: per questo motivo i militari del comando provinciale di Venezia e del comando provinciale di Milano hanno collaborato per il suo ritrovamento.

Stando a quanto apprende Fanpage.it, la stilista è stata ritrovata ed è rientrata a casa sua a Milano. In una nota la famiglia fa sapere: "In merito alla notizia della presunta scomparsa di Virginia Fürstenberg apparsa oggi su alcuni organi di stampa la famiglia fa presente che la Signora ha già fatto rientro nella sua abitazione domenica scorsa". Il suo, come aveva riportato Il Giorno, sembrerebbe essere stato un allontanamento volontario. Già lo scorso ottobre era stata denunciata la sua scomparsa: anche in quella occasione, Furstenberg è stata ritrovata e fortunatamente in buone condizioni di salute. Non è stato diffuso il motivo del suo allontanamento di questi giorni e né di quello avvenuto gli scorsi mesi.

Chi è la stilista Virginia Maria Clara von Furstenberg

La stilista ha debuttato per la prima volta con una sfilata nel 2011 al Teatro Filodrammatici a Milano. Tra i suoi successi, c'è anche un contributo che la donna ha dato nella realizzazione di un film sulla vita della bisnonna Virginia Bourbon del Monte.

La 48enne è la figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, che altro non è che il fondatore e presidente onorario di Banca Ifis. I suoi parenti hanno anche una discendenza importante: i nonni della stilista erano il Tassilo e Clara Agnelli. Si tratta della sorella dell’avvocato Gianni. Tra i suoi parenti c'è anche l'attrice Ira, nota per diversi film – circa una trentina di pellicole – che sono stati girati negli anni Sessanta e Settanta.