Scomparsa la stilista Virginia Furstenberg: nessuna traccia della nipote di Agnelli dal 15 febbraio Da mercoledì è scomparsa Virginia Maria Clara von Furstenberg: la nonna della 49enne era Clara Agnelli, nonché la sorella dell’avvocato Gianni.

A cura di Giorgia Venturini

Da sabato 18 febbraio si cerca la stilista Virginia Maria Clara von Furstenberg. A denunciare la scomparsa è stato il padre che si è presentato dai carabinieri di Marghera, in Veneto. Ora la cerca anche tutta Milano: la donna, 48 anni, infatti è residente in zona Brera a due passi da corso Sempione. Virginia si sarebbe allontanata volontariamente da casa da mercoledì senza lasciare nessun messaggio.

Non si hanno sue notizie da mercoledì

Stando a quanto riporta Il Giorno, la donna i giorni prima della scomparsa non aveva tenuti particolari atteggiamenti che lasciassero insospettire un allontanamento. Il primo a preoccuparsi è stato il padre che dopo aver provata a chiamarla più volte senza riuscirci si è presentato dai carabinieri. Al momento però le ricerche dei militari e degli amici non hanno dato esito positivo. Dove sia resta ancora un mistero. Al momento certo è che già lo scorso ottobre era stata denunciata la sua scomparsa, poi però fortunatamente Virginia stava bene. Ad oggi si sa anche che nelle settimana precedenti era stata ricoverata in ospedale per problemi di salute: cosa abbia avuto non è stato reso pubblico.

Chi è Virginia Furstenberg

La stilista è la figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, ovvero il fondatore e presidente onorario di Banca Ifis. I suoi parenti hanno anche una discendenza nobiliare: i nonni erano il Tassilo e Clara Agnelli, nonché la sorella dell’avvocato Gianni.

Non solo nobiltà, tra i suoi parenti c'è anche la celebre attrice conosciuta come Ira che conta in carriera una trentina di pellicole cinematografiche degli anni Sessanta e Settanta. E anche la carriera di Virginia von zu Furstenberg promette un futuro di successi: con la sua prima sfilata ha debuttato nel 2011 al Teatro Filodrammatici a Milano. In passato ha anche contribuito a realizzare il film sulla vita della bisnonna Virginia Bourbon del Monte.