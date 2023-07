È stata interrogata la ragazza di 22 anni che accusa Leonardo La Russa di violenza sessuale È stata sentita dai magistrati, nei locali della Questura di Milano, la giovane che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da parte di Leonardo Apache La Russa, figlio 19enne del presidente del Senato.

È stata sentita dai magistrati, nei locali della Questura di Milano, la giovane che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da parte di Leonardo Apache La Russa. La 22enne, assistita dall'avvocato Leonardo Benvenuto, nei giorni scorsi ha depositato una querela nei confronti del figlio 19enne del presidente del Senato Ignazio La Russa. Dopo una notte in discoteca, il 19 maggio scorso, si sarebbe svegliata nel letto di La Russa senza ricordare cosa fosse accaduto: "Sono stata drogata", ha dichiarato lei stessa. "Ha avuto un rapporto con me a mia insaputa".

All'audizione, iniziata alle 11.30 di questa mattina, erano presenti il sostituto procuratore Rosaria Stagnaro, il procuratore aggiunto Letizia Mannella e gli investigatori della squadra mobile della Questura di Milano. Saranno sentite come testimoni anche le due amiche che, come emerso dagli atti, avrebbero trascorso la serata con la ragazza nella discoteca Apophis di Milano.

Il racconto della 22enne che accusa Leonardo La Russa

La giovane, compagna di liceo di Leonardo Apache La Russa, incontra il 19enne dopo la mezzanotte del 18 maggio. Sono in discoteca, un club esclusivo a due passi da piazza Fontana. "Ci siamo salutati, abbiamo bevuto un drink insieme". Poi, secondo la testimonianza riportata da Corsera, il vuoto. "Fino a quando lui ti ha offerto il drink tu eri stata normale", le racconta via chat l'amica che era con lei. "Avevamo fatto delle strisce (di cocaina) anche lì all’Apophis, ma è dopo il drink che sei diventata strana. Lo continuavi a baciare, sei sparita via con lui".

I ricordi riprendono dalla mattina seguente, quando la 22enne si risveglia senza vestiti nel letto di Leonardo. Lei chiede cosa sia successo, e lui risponde che dopo la serata sono tornati a casa insieme in macchina. "Mi ha detto che avevamo avuto un rapporto sessuale a mia insaputa, forse anche con un suo amico". L'amico, dj nel locale, per il momento non risulta indagato.

Le immagini delle telecamere in discoteca

"Mi ha drogata, per forza", le parole della 22enne. E l'amica le dà manforte. "Non può essere cocaina, non ti fa quell’effetto. Non era mai successo tutte le altre serate". Quella sera, la ragazza ha assunto anche dei tranquillanti. "Dopo quel drink non ragionavi proprio, amore, non so come spiegarlo ma non eri tu". È proprio sul cocktail offerto da La Russa che si concentrano adesso le indagini della Procura, che sta passando in rassegna le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale notturno. Così come quelle dell'area circostanze, da piazza Fontana al Duomo, per verificare l'esatta dinamica dell'episodio.

Nel frattempo il legale del 19enne, Adriano Bazzoni, respinge le accuse: "Non vi fu alcuna forma di costrizione", ha dichiarato a Corriere della Sera. "La 22enne è stata d’accordo nel trascorrere il dopo discoteca con il mio assistito, liberamente andando con lui a casa sua, passando la notte e rimanendo con lui fino a mezzogiorno successivo, per poi salutarsi normalmente".