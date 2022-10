È morto Luigi Bertoni: era il re delle tende da campeggio Si è spento a 90 anni Luigi Bertoni: le sue tende da campeggio hanno rifornito generazioni di vacanzieri che volevano trovare riparo sotto le stelle. L’azienda passa ai figli.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Luigi Bertoni

Tutti quelli che hanno bei ricordi legati al campeggio dovrebbero, in qualche modo, ringraziare Luigi Bertoni, perché probabilmente quella tenda l'ha costruita o venuta lui. A Milano e in Lombardia era infatti considerato il "Re delle tende" e ovviamente ci si riferisce proprio a quelle da campeggio. Qualche giorno fa è morto a Cinisello Balsamo, due si era trasferito ormai da anni per ampliare il suo business.

Addio a Luigi Bertoni

Si è spento all'età di 90 anni Luigi Bertoni, considerato da tutti il re delle tende da campeggio per aver rifornito generazioni e generazioni di viaggiatori che hanno acquistato il giusto riparo dove dormire sotto le stelle. Ma tanti anche i professionisti che hanno acquistato i suoi prodotti per le sfide più difficili: compresi i primi alpinisti italiani che hanno scalato il K2.

Luigi Bertoni aveva ampliato l'attività di famiglia: i genitori avevano, infatti, già aperto un negozio di abbigliamento specializzato in corso Garibaldi a Milano. Lui poi ha ampliato il business e si è trasferito a Cinisello Balsamo, dove dava lavoro a una quarantina di persone, oltre ad alcuni stagionali nel periodo estivo.

Il futuro della Bertoni Tende

Ora l'attività passa in mano ai figli che hanno ereditato da lui la grande dedizione al lavoro. "Primo ad arrivare sul posto di lavoro ed ultimo ad andarsene amava iniziare e finire la sua giornata lavorativa con un saluto ed uno scambio di battute con tutti i suoi collaboratori", scrive il Comune di Cinisello in una nota per commemorarlo.