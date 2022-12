È morto Federico Cavallari, il 25enne tamponato nella nebbia Il 25enne che sabato sera è stato tamponato nella nebbia sulla Statale 211 in Lomellina (provincia di Pavia) era arrivato al Policlinico San Matteo in condizioni disperate. Indagato per omicidio colposo il conducente dell’altra vettura, che avrebbe compiuto un sorpasso nonostante la visibilità ridotta.

Non ce l'ha fatta Federico Cavallari, il 25enne che sabato sera è stato tamponato nella nebbia sulla Statale 211 in Lomellina (provincia di Pavia) ed è arrivato al Policlinico San Matteo in condizioni disperate. Nel frattempo il conducente della vettura che l'ha impattato, 40 anni, si trova indagato per omicidio colposo: sarebbe sua la responsabilità del sorpasso mortale e del conseguente schianto frontale con l'automobile di Federico, che viaggiava nella corsia opposta.

Il conducente dell'altra auto indagato per omicidio colposo

In base a una primissima ricostruzione dell'accaduto, la Citroen C2 guidata dal 25enne di Trecate (Novara) sarebbe stata tamponata con violenza dalla Dacia Duster del 40enne, residente a Ceretto Lomellina, che in quel momento stava superando un camper. Tutto intorno, nebbia fitta.

Al rientro dal sorpasso, probabilmente a velocità sostenuta, il 40enne si sarebbe così trovato l'altra auto sulla corsia (verso San Giorgio-Mortara), accorgendosi solo all'ultimo della sua presenza a causa della gran foschia di campagna. Violentissimo l'impatto frontale che ha scaraventato le due automobili fuori dalla corsia, facendole rotolare più volte su sé stesse. Uno schianto che ha lasciato ben poche speranze sulla ripresa di Federico, il giovane conducente della Citroen, giunto al San Matteo di Pavia già in condizioni disperate.