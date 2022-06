È morto Domenico Bosatelli, fondatore e presidente onorario del gruppo elettronico Gewiss Si è spento Domenico Bosatelli, imprenditore e fondatore dell’azienda Gewiss. L’imprenditore è morto all’età di 88 anni e nella sua abitazione.

A cura di Ilaria Quattrone

Grande perdita nel mondo dell'imprenditoria: Domenico Bosatelli, fondatore e presidente onorario del gruppo elettronico Gewiss, si è spento nella notte tra la giornata di ieri, lunedì 13 giugno e oggi, giovedì 14 giugno. L'imprenditore è morto all'età di 88 anni e nella sua abitazione. L'uomo, nato ad Alzano Lombardo, comune in provincia di Bergamo, si è spento circondato dalla moglie Giovanna e dai suoi figli Fabio, Luca e Matteo.

La mera ardente sarà allestita a Palazzo del Monte

La camera ardente è stata allestita a Palazzo del Monte, che si trova sempre a Bergamo e in Viale Vittorio Emanuele II. Ha fondato l'azienda nel 1970, che è stata poi quotata in Borsa, ed è rimasta fino al 2020 divenendo poi presidente onorario. Nel 1983 ha fondato il Centro Europeo per lo sviluppo delle applicazioni plastiche: dal 1993 e fino al 2018 è stato anche vicepresidente di Anie e si è dedicata allo sviluppo della fiera Intel. Dal 1988 al 2014 è stato Consigliere della Banca d'Italia, della filiale di Bergamo.

Il cordoglio espresso sui social

Su Facebook i primi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia: "Con sincera commozione ci duole comunicarvi che nella tarda serata di ieri il nostro Cav. Lav. Domenico Bosatelli, fondatore e Presidente di Chorus Life S.p.A., si è spento nella sua abitazione, circondato dall'affetto dei suoi cari.La sua visione imprenditoriale, il suo spirito innovativo e la sua vocazione per l'eccellenza rappresenteranno per sempre un esempio per tutti noi e ci guideranno nel perseguimento dei successi futuri di Chorus Life con altrettanta passione, determinazione e convinzione".