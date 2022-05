È morto Carlo Smuraglia, il presidente onorario dell’Anpi aveva 98 anni È morto Carlo Smuraglia: il presidente onorario dell’Anpi, avvocato ed ex parlamentare avrebbe compiuto 99 anni ad agosto.

A cura di Giorgia Venturini

È morto nella sua città di Milano Carlo Smuraglia: il presidente onorario dell'Anpi, avvocato ed ex parlamentare avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. "Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia", così rende nota la notizia la segreteria nazionale dell'Anpi. E ancora: "Tutta l'Anpi, nel ricordare l'umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l'Associazione. Si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti".

A lasciare un ricordo sui social del padre è anche il figlio Massimo: "Mio padre Carlo Smuraglia, Presidente emerito dell’Anpi, è morto stanotte. È stato per me un maestro di vita per la sua coerenza, per il suo impegno, per la sua rettitudine. È stato e sarà sempre nel mio cuore. Il mio pensiero va a Chicca che è stata accanto a lui fino all’ultimo, a mia sorella, a mio fratello".