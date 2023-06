È Linate il miglior aeroporto d’Europa: merito dei controlli di sicurezza rapidi e della metro L’aeroporto di Milano Linate è il migliore d’Europa 2023 secondo Airport Council International. Il motivo? La nuova metropolitana blu M4, che in 14 minuti collegherà lo scalo al centro città, e gli snelli controlli di sicurezza per i passeggeri.

Milano Linate in vetta ai cieli d'Europa. A incoronarla è l'Airport Council International-Europe, che lo ha appena premiato come migliore scalo d’Europa nel 2023 (tra quelli con 5-10 milioni di passeggeri all’anno). Le motivazioni? Merito dei rapidi ed efficienti controlli di sicurezza per i passeggeri, e dei nuovi progetti sulla sostenibilità ambientale.

Le motivazioni del riconoscimento

La giuria internazionale dell'Airport Council International ha infatti riconosciuto al city airport di Milano Est di aver fatto un "importante lavoro "sul tema della sostenibilità e della decarbonizzazione del settore aeroportuale": non solo per l’impegno alle emissioni zero nel 2030 con investimenti sui carburanti alternativi, vent’anni prima di quanto stabilito dal settore del trasporto aereo, ma anche per l’accessibilità al terminal grazie alla nuovissima linea blu M4 della metropolitana.

L'inaugurazione della nuova linea metro M4

Un'importante novità, che dai primi di luglio permetterà di collegare in soli 14 minuti l'aeroporto di Linate con il centro città. L'apertura della tratta è prevista ufficialmente per il 4 luglio: saranno attive dunque da questa data le fermate di Linate Aeroporto, Repetti, Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila.

Nei prossimi mesi sarà prevista anche l'apertura delle restanti fermate che compongono l'intero percorso della linea blu. Entro il 2024 verranno infatti inaugurate anche le stazioni di Sforza Policlinico, Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e infine il capolinea San Cristoforo.