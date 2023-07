Maltempo a Milano, violento temporale si abbatte sulla città: voli dirottati da Malpensa Il forte temporale che ieri ha colpito la provincia di Milano e Varese ha causato alberi caduti e voli dirottati da Malpensa a Linate e altri aeroporti.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Un violento temporale si è abbattuto nella notte sulla città di Milano e l'hinterland. E questo ha provocato alberi caduti, allagamenti, ma soprattutto voli dirottati da Malpensa verso Linate. Del resto, la Protezione Civile Regionale aveva diramato un'allerta meteo arancione che durerà fino a oggi, giovedì 13 luglio.

Milano e Varese sono le zone più colpite

Ieri sera la zona che ne ha risentito di più è stata proprio l'area che si trova la provincia di Milano e quella di Varese dove si trova infatti l'aeroporto di Malpensa. In poche sarebbero caduti tra i cinque e i nove millimetri di pioggia. Si tratterebbe di circa un sesto dell'acqua che cade a luglio.

A questo si è aggiunto il forte vento che ha portato all'abbattimento di diversi alberi. Ovviamente si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Milano che hanno dovuto mettere in sicurezza una ventina di piante pericolanti. Fortunatamente non si registrano feriti né danni alle abitazioni. In poche ore i pompieri hanno effettuato oltre duecento interventi tra il capoluogo meneghino e il Varesotto.

I voli dirottati da Malpensa

Considerato il maltempo, diversi voli sono stati dirottati da Malpensa e verso altri aeroporti. Un aereo è stato dirottato su Fiumicino. Un altro, che era partito da Parigi, è dovuto atterrare a Barcellona. Altri passeggeri sono stati fatti atterrare a Linate, Genova e Venezia.

Nella giornata di oggi a Milano si registrerà prevalentemente sole. Si avrà qualche nube sparso al mattino. Nella notte potrebbero esserci ancora precipitazioni e per questo motivo potrebbe essere diramata un'altra allerta.