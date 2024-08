Allagato l’aeroporto di Malpensa a causa del maltempo di oggi: voli dirottati e disagi Alcuni voli diretti a Malpensa nella mattinata di oggi, 26 agosto, sono stati dirottati o sospesi a causa del maltempo. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio, ma almeno 27 aerei sono stati fatti atterrare a Bergamo, Linate, Torino e Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Numerosi voli in arrivo all'aeroporto di Malpensa sono stati dirottati o sospesi a causa del maltempo. Un violento temporale ha colpito nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, diverse zone della Lombardia, in particolare le provincie di Varese, Brescia e Milano. La pioggia ha causato forti disagi, arrivando a penetrare dai soffitti del Terminal 1 e creando zone in cui l'acqua ha creato qualche problema ai viaggiatori che hanno documentato la situazione con video pubblicati sui social. Alcuni voli, poi, sono stati fatti atterrare su altre piste, soprattutto Torino e Bergamo, mentre altri sono stati tenuti in attesa sopra il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Gli atterraggi sono tornati alla normalità nel primo pomeriggio.

Sarebbero 27 i voli in arrivo a Malpensa che nella mattinata del 26 agosto sono stati dirottati. Questi sono stati fatti atterrare a Bergamo, Linate, Torino e Venezia, dove il maltempo ha colpito con meno intensità e le fasi di atterraggio si sono potute svolgere con più tranquillità. I disagi maggiori sono iniziati intorno a mezzogiorno, ma già dopo 40 minuti la situazione era tornata sotto controllo. Alcuni voli, inoltre, sono stati mantenuti nei cieli in attesa di condizioni meteo più favorevoli.

Come riferito da Sea, la Società Esercizi Aeroportuali, l'aeroporto di Malpensa non è mai stato chiuso, anche se si è rivelato necessario dirottare anche i voli cargo. La pioggia intensa è riuscita persino ad allagare alcune aree del Terminal 1 e il personale di Sea è dovuto intervenire per risolvere il problema.

Le intense precipitazioni, inoltre, hanno portato alla chiusura della strada statale 336 in direzione Malpensa, che rimane una delle zone più colpite dal maltempo del 26 agosto. Tra queste, ci sono anche i comuni limitrofi, quello di Gavirate e quello di Darfo (Brescia).