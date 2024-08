Maltempo nel Bresciano, la grandine danneggia le auto sulla A4 e la pioggia allaga i sottopassi: il video La provincia di Brescia è stata colpita questa mattina, 26 agosto, da un violento temporale estivo. La grandine ha causato danni soprattutto nell’area occidentale, mentre la pioggia ha allagato strade e sottopassi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Il parabrezza di un'auto danneggiato dalla grandine e i chicchi caduti nel Bresciano il 26 agosto (frame da video pubblicati su Facebook)

Un temporale estivo particolarmente violento si è abbattuto questa mattina, lunedì 26 agosto, sulla parte occidentale della provincia bresciana. Poco dopo le 7:30, la grandine ha colpito la Franciacorta con chicchi grandi come palline da tennis, arrivando a danneggiare le auto in transito lungo l'autostrada A4. I rovesci sono poi transitati fino alla città di Brescia dove, intorno alle 9, i sottopassi di via Dalmazia e via Corsica si sono allagati.

La grandine che ha colpito la provincia bresciana

La grandinata ha iniziato a colpire l'ovest bresciano poco dopo le 7:30, abbattendosi soprattutto sui campi e sulle strade, imbiancando i giardini soprattutto di Rovato, Erbusco e Coccaglio. Sui social i residenti della Franciacorta hanno pubblicato diversi video in cui si vedono chicchi di ghiaccio cadere con notevole intensità, mossi dalle forti raffiche di vento.

Dopo qualche minuto, la grandine ha lasciato spazio a una intensa pioggia. Questa ha generato fiumi d'acqua per le strade cittadine, soprattutto a Rovato. Il torrente Plodio, come riportato dal Giornale di Brescia, è esondato arrivando ad allagare alcune vie della città, come viale delle Rimembranze, che passa accanto al cimitero, e via Isonzo. Negli scorsi minuti si sono moltiplicate le richieste di intervento ai vigili del fuoco, soprattutto per allagamenti.

Le code in autostrada e i sottopassi di Brescia allagati

Anche la viabilità ha risentito notevolmente del temporale estivo. Non solo sulle strade provinciali della Franciacorta, ma anche lungo l'autostrada A4 le auto in transito hanno dovuto rallentare e, in alcuni casi, persino fermarsi a causa della scarsa visibilità. Si sono create code in poco tempo, soprattutto all'altezza del casello autostradale di Rovato. Sui social sono stati pubblicati video in cui si vedono i parabrezza di alcune vetture creparsi sotto i colpi della grandine.

Il temporale ha transitato fino ad arrivare, verso le 8:30, sopra Brescia. La città è stata colpita soprattutto dalla pioggia che, intorno alle 9, è riuscita ad allagare i sottopassi di via Dalmazia e via Corsica che erano stati appena chiusi per precauzione.

Maltempo anche nel Varesetto

Un temporale si è abbattuto anche in alcune zone della provincia di Varese. Le zone più colpite sono quelle di Gavirate, Olginasio e i paesi del Basso Verbano e Alto Varesotto. Acqua e fango hanno invaso le strade e anche alcuni edifici.

I vigili del fuoco sono al lavoro con diverse squadre, in particolare a Gavirate dove si è abbattuta anche una grandinata rilevante. La protezione civile locale è allertata in caso di altre ondate di maltempo, dato che la situazione potrebbe rimanere critica per tutta la mattina.