Due uomini pestati e accoltellati nella notte a Motta Visconti: si cercano gli aggressori

La scorsa notte due persone hanno riportato gravi ferite in un'aggressione avvenuta a Motta Visconti, Comune nell'hinterland a sud-ovest di Milano. Le vittime, un uomo di 41 anni e uno di 34, sono state accoltellate e picchiate: il primo, il più grave, è stato portato all'ospedale in codice giallo, mentre il secondo in codice verde. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso e di Motta Visconti per tutti gli accertamenti del caso: non è ancora chiaro se l'aggressione sia stata preceduta da una lite.

Tutto è successo nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre, poco prima delle 3:00, all'altezza del civico 42 di via Borgomaneri. Restano da chiarire i motivi dell'aggressione: non si sa ancora se i due siano stati aggrediti da uno o più sconosciuti o se abbiano avuto un diverbio con qualcuno, poi sfociato in violenza. Il 34enne sarebbe stato picchiato a mani nude e avrebbe riportato diversi traumi, mentre il 41enne sarebbe stato colpito con un fendente, forse di un coltello, alla gamba. Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

Gli operatori del 118, arrivati con due ambulanze e un'auto medica, hanno trasferito il 41enne in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia. Il 34enne, invece, è stato portato in codice verde all'ospedale Civile di Vigevano. I Carabinieri di Vigevano e Motta Visconti stanno svolgendo approfondimenti per identificare e rintracciare gli aggressori.