Due ragazzi travolti da un treno mentre camminano sui binari: morti sul colpo Due ragazzi sono morti dopo essere stati investiti da un treno: la tragedia poco prima delle 19 di oggi venerdì 21 ottobre vicino a Pavia.

A cura di Giorgia Venturini

Incidente questa sera lungo la ferrovia che attraversa il comune di Giussago, in provincia di Pavia. Qui due ragazzi sono morti dopo essere stati investiti da un treno: la tragedia poco prima delle 19 di oggi venerdì 21 ottobre.

In corso l'identificazione delle vittime

Dalle prime informazioni sembrerebbe che le vittime siano due giovani: ancora da capire perché si trovavano sui binari. Il macchinista del convoglio, diretto a Pavia, non li ha visti e non ha potuto evitare l'impatto. Uno dei due è stato balzato nei campi vicini. Purtroppo però per loro tutti i tentativi di soccorso sono apparsi vani: sono morti sul colpo. Resta ancora sconosciuta l'identità delle vittime, al momento sembrerebbe si trattino di due giovani ma per l'identificazione occorrerà del tempo.

Sospesa la circolazione dei treni

La circolazione lungo la linea ferroviaria Milano Rogoredo-Pavia risulta al momento sospesa per consentire gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Intanto sul posto dell'incidente si sono precipitate più pattuglie delle forze dell'ordine: utile per ricostruire la dinamica di quanto accaduto potranno servirsi delle telecamera di video sorveglianza delle zone vicine.