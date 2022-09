Scompare da casa e si getta sotto un treno in corsa, muore un 49enne Un uomo si sarebbe tolto la vita nella notte gettandosi sotto a un treno in corsa nella stazione di Vidalengo, in provincia di Bergamo. Era scomparso da casa da alcuni giorni.

A cura di Fabio Pellaco

La stazione di Vidalengo di Caravaggio

Si sarebbe tolto la vita un 49enne di Antegnate, in provincia di Bergamo, che nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 settembre è morto investito da un treno che era in transito nella stazione della linea ferroviaria Milano-Venezia.

Travolto dal treno in corsa

Il fatto è accaduto intorno all'una della scorsa notte nella stazione di Vidalengo, frazione del comune di Caravaggio, nel Bergamasco. Secondo quanto ricostruito attraverso i primi elementi raccolti dalla Polizia Ferroviaria, il 49enne sarebbe arrivato da solo alla stazione di via Gaetano Donizetti a Caravaggio dove si è consumata la tragedia.

Al sopraggiungere di un treno, l'uomo si sarebbe lanciato sui binari. Il macchinista del treno non avrebbe avuto il tempo di frenare la corsa e così è avvenuto l'impatto. A dare l'allarme è stato proprio il conducente del convoglio che non ha potuto fare niente per evitare la tragedia, ma ha prontamente allertato i soccorsi.

Alla stazione di Vidalengo sono arrivati gli agenti della Polizia Ferroviaria e un'automedica per prestare i primi soccorsi. Il personale medico non ha potuto però fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

L'uomo era scomparso da giorni

Le indagini sono in corso per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Molti aspetti della vicenda sono infatti ancora oscuri e gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza sulle motivazioni di questo gesto estremo. L'uomo era infatti scomparso da casa da alcuni giorni e il suo allontanamento aveva destato preoccupazione per le sue sorti, facendo temere un tragico epilogo che alla fine si è realmente concretizzato.