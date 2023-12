Due fratelli trovati in casa privi di sensi, il più giovane è morto in ospedale: si indaga A Senago (Milano) sono stati trovati due fratelli inermi sul pavimento di casa loro: entrambi sono stati portati in ospedale. Il più giovane è morto sabato mattina.

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di venerdì 15 dicembre sono stati trovati i corpi di due fratelli in un appartamento di Senago, comune che si trova nella provincia di Milano. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, i due non uscivano di casa da un paio di giorni: le tapparelle del loro appartamento erano abbassate. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa: hanno infatti chiamato la polizia di Senago.

Gli agenti hanno trovato i due fratelli inermi a terra

Gli agenti hanno provato a contattare i due fratelli, ma non riuscendo a parlare con nessuno di loro sono intervenuti nella casa di via Don Marzorati. Hanno suonato al citofono, ma non hanno ricevuto alcuna risposta. Hanno bussato e ancora niente. Hanno quindi sollevato leggermente la tapparella esterna della finestra del soggiorno e notato i due corpi.

Il più giovane è morto in ospedale

Gli investigatori hanno allertato i medici e i paramedici del 118. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso: uno è stato ricoverato all'ospedale Sacco di Milano, l'altro a Garbagnate. Il più giovane è morto sabato mattina. "Siamo ottimisti sulle attuali condizioni di salute del fratello ancora ricoverato e preghiamo tutti affinché possa uscire presto dall’ospedale", ha dichiarato il sindaco Magda Beretta.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto nell'appartamento. Per il momento è escluso che si tratti di violenze o intossicazioni da monossido di carbonio. Non è chiaro se sarà svolta l'autopsia sul corpo del settantenne: l'esame infatti potrebbe fornire maggiori informazioni sulle cause del decesso.