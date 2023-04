Due fidanzati minorenni aggrediti da uno sconosciuto, senza nessun motivo Un uomo ha aggredito due ragazzi di 16 e 17 anni che passeggiavano e poi è scappato. I carabinieri non riescono a capire il movente dell’aggressione.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Poco dopo la mezzanotte di oggi, martedì 25 aprile, due giovani fidanzati stavano transitando in via Marconi a Canegrate, in provincia di Milano. All'improvviso un uomo li ha aggrediti violentemente, per poi scappare. Non li ha derubati, né minacciati e pertanto gli inquirenti non riescono a capire il motivo del gesto.

L'aggressione ai due fidanzati

Diciassette anni lei, sedici lui, i due giovani fidanzati stavano passeggiando normalmente, probabilmente per rientrare a casa dopo una serata in compagnia visto il ponte del 25 aprile.

All'improvviso, lungo la strada, un uomo si è avventato contro di loro, aggredendoli fisicamente. A quando risulta non era armato e non aveva nessuno oggetto contundente in mano.

Poco dopo l'aggressore è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Non ha tentato di rapinarli e non ha nemmeno intimato loro di dargli i soldi o altri oggetti di valore.

L'arrivo dei soccorsi

Subito sono arrivati sul posto i soccorsi: un'ambulanza del 118 e una pattuglia della compagnia dei carabinieri di Legnano. I due ragazzi sono stati medicati sul posto, prima di essere trasportati in ospedale in codice verde.

Fortunatamente i due giovani non hanno quindi riportato feriti gravi, tuttavia resta il mistero dei motivi dell'aggressione. Gli inquirenti non riescono, infatti, a capire cosa possa aver spinto l'uomo ad avventarsi contro di loro, se non ha neanche provato a derubarli.

Al contrario, subito dopo l'aggressione e senza un apparente motivo, l'uomo si è autonomamente messo in fuga. I carabinieri indagheranno per rintracciarlo e capire il movente.