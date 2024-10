Due fidanzati in scooter finiscono contro un’auto in via Livigno a Milano: grave un ragazzo di 25 anni

video suggerito

Immagine di repertorio

Grave incidente oggi intorno alle 15 in via Livigno a Milano (Dergano), zona nord della città. A scontrarsi sono stati due giovani in motorino, una coppia di fidanzati di 25 anni (il conducente) e 18 anni (la passeggera seduta dietro), che per ragioni ancora da chiarire sono finiti contro la portiera di una macchina in uscita da un parcheggio.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, insieme ai soccorsi sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno liberato la 18enne dalle lamiere. I due giovani, finiti a terra, sono stati portati in ospedale: al Policlinico la 18enne, entrata in codice giallo, e in codice rosso al Niguarda il conducente 23enne, che nell'impatto ha riportato gravissimi traumi al bacino. Anche l'autista, illeso, è stato portato in codice verde all'ospedale per i controlli di routine.

Secondo le prime ricostruzioni affidate al Nucleo radiomobile della polizia locale la macchina, un modello Jeep, stava uscendo da un parcheggio e si trovava in svolta verso Dergano quando, dalla direzione opposta di viale Jenner, sarebbe arrivato il motorino con a bordo i due giovani. Per ragioni ancora da chiarire, i due giovani in sella allo scooter si sarebbero schiantati in pieno contro la vettura, colpendo e sfondando la portiera anteriore sinistra del mezzo.