Droga, estorsione e armi a Varese, 19 arrestati: c’è anche il frontman della band trapper 167 Gang

(Immagine di repertorio)

Dall'alba di oggi, martedì 21 ottobre 2025, gli agenti della polizia di Varese hanno arrestato 19 persone nell'ambito dell'operazione "Note Stonate". Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno permesso di scoprire un importante giro di traffico di sostanze stupefacenti. Non solo. Gli arrestati sarebbero responsabili di presunte estorsioni e avrebbero avuto in loro possesso armi.

L'operazione Note Stonate

L'operazione, condotta dagli agenti della squadra mobile e coordinata dalla Procura, è stata resa possibile grazie ai servizi di monitoraggio e controllo dell'area boschiva che si trova a Malnate, che è molto colpita dal fenomeno dello spaccio. Gli agenti, grazie all'uso di visori notturni e/o termici e droni, hanno potuto osservare gli spostamenti e le abitudini quotidiane di tre persone, che li hanno condotti ai loro bivacchi. Dopo aver raccolto alcuni elementi a loro carico, sono poi state arrestate. A finire in manette sono ben 19 persone. Tutte sono accusate, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e possesso di armi. Per quanto riguarda la prima accusa, avrebbero traffico soprattutto cocaina, eroina e hashish.

Il legame con il gruppo musical trap

L'indagine ha permesso di scoprire un legame tra il fenomeno dello spaccio nei boschi, che avviene in provincia di Varese, e un gruppo musical trap. Si tratterebbe della band 167 Gang, che è molto conosciuta nella provincia di Milano e che vanta alcune collaborazioni anche con il trapper Simba La Rue, che è stato condannato in via definitiva per la sparatoria in Corso Como e la famosa faida tra rapper. Stando a quanto scoperto, il frontman – che è tra gli arrestati – avrebbe fornito armi e sarebbe a capo di un gruppo di spacciatori attivo proprio nei boschi di Varese.