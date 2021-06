Stasera, venerdì 11 giugno, si inizia con la prima partita degli Europei di calcio: a scendere in campo sarà l'Italia contro la Turchia. Con lo spostamento del coprifuoco a mezzanotte e l'arrivo di temperature miti e calde sarà possibile vedere le partite all'aria aperta. Per questo motivo nella città di Milano sono stati installati diversi maxischermi o tanti locali daranno la possibilità di poter guardare il match seduti comodamente all'esterno.

Dal Parco Tittoni al Carroponte: ecco dove sono stati installati i maxischermi

Al Parco Tittoni per esempio ci saranno due maxischermi: uno si troverà nella zona concerti mentre l'altro nell'area radura. L'ingresso sarà gratuito, ma è sempre consigliata la prenotazione sul sito dedicato. A Sesto San Giovanni, sempre in provincia di Milano, al Carroponte sarà possibile sostenere gli azzurri all'interno di un Village all'aperto dove ci sono tre ristoranti, due bar e un'area in ombre con sdraio e diverse televisioni. Anche in questo caso è necessario prenotarsi scrivendo al sito carropontesummervillage@gmail.com e indicando quante persone parteciperanno. Gli ingressi scaglionati inizieranno dalle 18.

Ai Navigli Ride Milano è stato installato un maxischermo: si potrà guardare la partita godendo del cibo e delle bibite dei food truck. L'ingresso sarà gratuito. L'Arena Milano Est invece pensa ancora più in grande: sono stati installati ben tre maxischermi e ci saranno diversi camioncini che offriranno birra e cibo all'aperto. L'ingresso sarà gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Alla Triennale, all'ingresso del cortile, si potrà guardare la partita: si potrà entrare gratuitamente, ma è necessaria la prenotazione. Vicino alla piscina Argelati al temporary bar "Fuori" si potrà guardare gli Europei prenotando i posti che sono limitati: si potranno ospitare solo 150 persone. A Rozzano invece sarà possibile vedere la partita durante la rassegna "Rozzano sotto le Stelle".

In diversi locali di Milano saranno installati schermi e maxischermi: al Murphy's Law, allo Sugar o anche alle Biciclette sarà necessaria la prenotazione. Tra Lambrate e Rubattino è stato installato un maxi schermo nello spazio esterno del Teatro Cinema Martinitt in via Pitteri 58/60: la prima partita è però soldout mentre per le altre basterà fare la prenotazioni sul sito www.arenamilanoest.it. Qui infatti è stato fissato il limite di capienza a 510 posti. Anche al Magnolia all'Idroscalo sono stati installati tre maxischermi in tre aree di tifo: nell'area Central Park si potranno occupare 165 posti massimi, al Grand Theatre invece 580 e infine nella zona Magnolia Staudium 51. Si potrà prenotare e si riceverà un posto e un tavolo.