Così come a Roma, nemmeno a Milano domenica sera ci sarà un maxischermo centrale per seguire la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Non verrà quindi allestito alcun mega display per i cittadini in piazza del Duomo, tipico punto di ritrovo per gli appassionati per seguire eventi sportivi di grande portata in diretta. Lo ha annunciato il sindaco di Milano Beppe Sala a seguito di un confronto con l'assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo e il comandante dei vigili.

Niente maxischermo in piazza Duomo per la finale di Euro2020

"Ne ho parlato ieri anche con il comandante dei vigili e con la vicesindaco Anna Scavuzzo e per prudenza non lo faremo", ha detto il primo cittadino, aggiungendo che "cercheremo anche di vigilare rispetto a possibili festeggiamenti. Sarà certamente un fenomeno più nazionale che milanese". La notizia, in realtà, era stata fiutata negli ultimi giorni a causa dei problemi relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 anche se si pensava che il comune potesse optare per l'apertura straordinaria di San Siro e concedere ai cittadini di recarsi lì per seguire la finale. Anche tale indiscrezione, però, non ha trovato conferme da parte dell'Amministrazione.

Dove vedere la finale tra Italia e Inghilterra a Milano

I milanesi, quindi, potranno seguire la finale degli Europei nei "soliti" posti frequentati sinora. Da Mare Culturale Urbano al Bar Magenta, dal circo Magnolia dell'Idroscalo ai Magazzini Generali, sino allo Spirit de Milan, in Bovisa. Fuori città, invece, saranno allestiti gli spazi al Carroponte di Sesto San Giovanni e al Bonaventura live club di Buccinasco, oltre che al Parco Tittoni di Desio.