Era nell'aria, l'altro giorno il sindaco di Milano Beppe Sala l'ha confermato. Questa sera a Milano non ci saranno maxischermi pubblici per seguire la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Non verrà quindi allestito il classico display gigante in piazza del Duomo così come in nessun'altra parte della città. Il primo cittadino milanese ha spiegato che la decisione è stata presa "per prudenza", invitando al contempo tutti a festeggiare "almeno con la mascherina" in caso di successo ad Euro2020. Per questo motivo, i controlli saranno rafforzati.

Niente maxischermo a Milano: Prudenza

Dopo la decisione di non mettere i maxischermi del Comune nelle piazze di Milano, i cittadini hanno dovuto cercare di riorganizzarsi quasi fuori tempo massimo. Molti speravano di poter seguire la finale all'ombra della Madonnina o sulla Darsena, ma hanno dovuto rivedere i piani cercando rifugio in uno dei tantissimi locali che metteranno a disposizione le proprie tv (o i propri maxischermi) per godersi Italia-Inghilterra.

Dove vedere Italia-Inghilterra a Milano

Ecco allora che le chiamate ai telefoni di questi ultimi sono schizzate alle stelle, con diversi posti in overbooking che non possono più accogliere ulteriori persone per via delle disposizioni anti Covid. Alcuni posti dove si potrà vedere la partita in compagnia sono Mare Culturale Urbano, in zona via Novara, lo Spirit de Milan, in Bovisa, il Bar Magenta, storico locale di corso Magenta, il 442 Sports Club, in via Procaccini, lo Stalingrado, in via Biondi, l'Old Fox Pub, in zona Sant'Agostino e il The Football Pub nella centralissima via Valpetrosa, solo per citarne alcuni.