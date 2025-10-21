milano
video suggerito
video suggerito

Donna trovata morta in casa dopo molti anni, la scoperta grazie a un debito: chi era Celestina Vacchini

Dopo molti anni sono stati ritrovati i resti ossei di un’anziana donna nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese (Milano). Si tratterebbe di Celestina Vacchini, che oggi avrebbe avuto 90 anni.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nel corso della giornata di oggi, martedì 21 ottobre, sono stati ritrovati i resti ossei di un'anziana donna nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese, un comune a pochi chilometri da Milano. Si tratterebbe di Celestina Vacchini, che oggi avrebbe avuto 90 anni. Stando ai primi accertamenti della scientifica, la donna sarebbe deceduta diversi anni fa.

Chi era Celestina Vacchini, trovata morta in casa

Celestina Vacchini, che oggi avrebbe avuto 90 anni, era originaria della provincia di Pavia e non si era mai sposata. Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la donna non aveva parenti e viveva in una casa indipendente, senza rapporti di vicinato, sulla centralissima via Emilia a San Giuliano Milanese (Milano).

Stando a quanto trapelato dalle indagini, la scoperta del corpo di Vacchini sarebbe stata fatta grazie a un "accesso forzoso" eseguito dall'ufficiale giudiziario che doveva effettuare un pignoramento a causa dei debiti che la donna aveva accumulato, probabilmente proprio a seguito del decesso, avvenuto negli ultimi 5-10 anni.

Leggi anche
Trova la madre morta a terra e lancia l'allarme: aperta un'indagine per capire le cause del decesso

Quando gli agenti della Polizia Locale sono entrati nella casa della donna, chiusa dall'interno, hanno infatti trovato a terra lo scheletro completamente vestito della 90enne. Soltanto un esame dell'antropologo forense potrà confermare la morte naturale di Vacchini anche se, al momento, non sembrerebbero esserci evidenze differenti secondo gli inquirenti.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
femminicidio
Pamela genini
Il vicino di Pamela Genini: "Aveva chiesto aiuto in corridoio, lui l'ha trascinata dentro casa"
Femminicidio Pamela Genini, l'ex compagna di Soncin: "Un violento, già denunciato per maltrattamenti"
La Procura di Bergamo indaga sulla mancata attivazione del codice rosso dopo l'aggressione del 2024
Perché il referto in ospedale è stato ignorato: cosa non ha funzionato
"Genini costretta a lasciare il lavoro, non poteva più vedere le amiche": le violenze di Gianluca Soncin
Il referto sulla 29enne dopo l'aggressione del 2024: "Crede che Soncin sia capace di ammazzarla"
Duemila persone in piazza per Pamela Genini: "L'amore non uccide"
"Uccisa con più di 30 coltellate, 3 i fendenti letali": i primi esiti dell’autopsia
Quando si terranno i funerali: da martedì aperta la camera ardente a Bergamo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views