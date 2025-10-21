Donna trovata morta in casa dopo molti anni, la scoperta grazie a un debito: chi era Celestina Vacchini

Dopo molti anni sono stati ritrovati i resti ossei di un’anziana donna nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese (Milano). Si tratterebbe di Celestina Vacchini, che oggi avrebbe avuto 90 anni.

Nel corso della giornata di oggi, martedì 21 ottobre, sono stati ritrovati i resti ossei di un'anziana donna nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese, un comune a pochi chilometri da Milano. Si tratterebbe di Celestina Vacchini, che oggi avrebbe avuto 90 anni. Stando ai primi accertamenti della scientifica, la donna sarebbe deceduta diversi anni fa.

Chi era Celestina Vacchini, trovata morta in casa

Celestina Vacchini, che oggi avrebbe avuto 90 anni, era originaria della provincia di Pavia e non si era mai sposata. Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la donna non aveva parenti e viveva in una casa indipendente, senza rapporti di vicinato, sulla centralissima via Emilia a San Giuliano Milanese (Milano).

Stando a quanto trapelato dalle indagini, la scoperta del corpo di Vacchini sarebbe stata fatta grazie a un "accesso forzoso" eseguito dall'ufficiale giudiziario che doveva effettuare un pignoramento a causa dei debiti che la donna aveva accumulato, probabilmente proprio a seguito del decesso, avvenuto negli ultimi 5-10 anni.

Quando gli agenti della Polizia Locale sono entrati nella casa della donna, chiusa dall'interno, hanno infatti trovato a terra lo scheletro completamente vestito della 90enne. Soltanto un esame dell'antropologo forense potrà confermare la morte naturale di Vacchini anche se, al momento, non sembrerebbero esserci evidenze differenti secondo gli inquirenti.