Donna trovata in stato confusionale in un vigneto: aveva mani e piedi legati con fascette da elettricista

Immagine di repertorio

All'alba di giovedì 11 settembre una donna è stata trovata in stato confusionale in un vigneto di Polpenazze, in località Monte Canale, in provincia di Brescia. Aveva le caviglie e i polsi legati con fascette da elettricista ma non ricordava nulla di cosa fosse accaduto. Non presentava segni evidenti di violenza fisica, ma è stata comunque soccorsa dai sanitari del 118. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Salò.

A trovare la donna sdraiata nel campo la mattina di giovedì è stato un passante. Era viva e cosciente e, anche se in stato confusionale, è riuscita a fornire le sue generalità ai carabinieri intervenuti sul posto. La donna risulta essere una 47enne di nazionalità brasiliana residente a Brescia. Non aveva con sé il portafoglio né i documenti e nemmeno il cellulare. Indossava un giubbotto pesante e ha detto di non ricordare nulla di cosa fosse avvenuto nelle ore precedenti.

La donna è stata soccorsa dai medici e paramedici del 118, che l'hanno trasferita all'ospedale di Desenzano, dove è stata ricoverata in codice giallo e dimessa dopo qualche ora. Nel frattempo i carabinieri hanno iniziato a indagare sul caso, nel tentativo di ricostruire che cosa sia successo.

Leggi anche Tiene nascosto il corpo della madre in casa per più di un anno: indagata la figlia

Per il momento non si sa ancora per quale motivo la donna avesse mani e piedi legati, cosa ci facesse lì e se qualcuno l'avesse portata in quel luogo. Dalle prime ricostruzioni appare verosimile che lo stato di alterazione della 47enne sia stato provocato da sostanze stupefacenti, non si sa se assunte autonomamente o somministrate alla donna da qualcuno.