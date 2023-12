Donna travolta e uccisa da un furgone a Pavia: l’autista non si ferma e fugge via Una donna di 76 anni è stata investita da un furgone verso le 7 a Pavia: è morta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Una donna di 76 anni è morta questa mattina in ospedale dopo essere stata investita da un furgone verso le 7 a Pavia. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire, ma dai primi accertamenti risulterebbe che l'autista del mezzo non si sia fermato a prestare soccorso. Si è poi consegnato alla polizia locale in mattinata.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti: al momento si sa che la 76enne stava camminando quando davanti alla farmacia è stata investita dal furgone. L'impatto è stato devastante. Subito sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna: l'anziana è stata portata con la massima urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Nonostante l'intervento dei medici poco dopo l'arrivo in ospedale per la donna non c'è stato più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate dall'impatto.