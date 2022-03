Donna investita da un tram a Milano: è in fin di vita Una donna è stata investita da un tram nel centro di Milano. L’incidente poco prima di mezzogiorno: la donna è stata trasportata in gravissime condizioni al Policlinico.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 marzo, a Milano. Una donna è stata investita da un tram ed è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Albricci, nel pieno centro del capoluogo lombardo.

La donna soccorsa in arresto cardio circolatorio

Stando a quanto ricostruito al momento la donna, una signora di 72 anni, stava attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali all'altezza del civico 8 di via Albricci, strada che collega via Larga con largo Missori. Il conducente del tram, un uomo di 50 anni, non sarebbe riuscito a fermare in tempo il mezzo che ha così travolto la signora. La donna è stata soccorsa dagli equipaggi di un'automedica e di due ambulanze, col supporto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. All'arrivo dei soccorritori le condizioni della donna sono subito apparse critiche: la paziente, come riporta l'Areu in una nota, era in arresto cardio circolatorio e nell'investimento ha riportato traumi multipli. La 72enne è stata trasportata con le manovre rianimatorie ancora in corso al Policlinico di Milano, dove è arrivata in codice rosso: lotta tra la vita e la morte.

Sotto choc il conducente del tram

Anche il conducente del tram ha avuto bisogno di cure mediche: è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli, comprensibilmente sotto choc per l'accaduto. Spetterà adesso agli agenti della polizia locale di Milano, intervenuti per i rilievi del caso, accertare l'esatta dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità da parte del conducente del tram.