Dramma a Rozzano, vicino Milano: donna travolta e uccisa da un tram Una donna di circa 75 anni è morta nella serata di ieri a Rozzano, vicino Milano. È stata investita per cause da accertare da un tram della linea 15: inutili i soccorsi.

A cura di Francesco Loiacono

Incidente di ieri a Rozzano (Foto da Facebook)

Una donna è morta in un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, lunedì 21 marzo, a Rozzano, nell'hinterland di Milano. La vittima è un'anziana di circa 75 anni, della quale non è ancora stata resa nota l'identità: stando a quanto ricostruito al momento, stava attraversando i binari o camminando lungo le rotaie del tram della linea 15, che collega Rozzano con Milano, quando è stata investita dal mezzo di trasporto. L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 21 in viale Romagna.

La salma della donna era incastrata sotto il tram

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, i carabinieri, la polizia locale di Rozzano e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto recuperare il corpo della donna che era rimasto incastrato sotto il tram. Può essere che la vittima sia rimasta agganciata alla vettura alcuni metri prima del punto in cui poi è stata recuperata e sia stata pooi schiacciata e trascinata dal tram: per lei purtroppo non c'è stato niente da fare, è morta sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Spetterà adesso alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte del tranviere di Atm, l'azienda dei trasporti milanesi.