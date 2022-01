Donna di 82 anni rimane schiacciata da un cancello: trasferita d’urgenza in ospedale Una donna di 82 anni è rimasta schiacciata dal cancello di casa sua: questo si sarebbe staccato cadendole addosso. Ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita d’urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

È stata trasferita d'urgenza in ospedale la donna di 82 anni che è stata schiacciata da un cancello: è successo a Brescia nella giornata di oggi, lunedì 31 gennaio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Quello che è accaduto sembrerebbe essere un incidente. Per il momento non si conoscono le sue reali condizioni: non è infatti chiaro se sia in pericolo di vita.

Il cancello si sarebbe staccato dai supporti

Sulla base di quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) in una nota, l'incidente è avvenuto alle 10.58 di questa mattina nella frazione Caionvico in via Salodiana al civico 12. In quella via si trova proprio l'abitazione della 82enne. A un certo punto, il cancello si sarebbe staccato dai supporti e avrebbe schiacciato la donna bloccandola tra esso e un'auto di un vicino.

L'82enne ha riportato un trauma cranico

A causa dell'incidente, ha riportato un trauma cranico commotivo: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'auto medica e un'ambulanza. Con loro erano presenti sia i carabinieri che i vigili del fuoco che hanno assistito il personale sanitario per la rimozione del cancello. La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Poliambulanza di Brescia.

