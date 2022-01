Operaio schiacciato da una cassaforte di tre quintali: trasferito d’urgenza in ospedale Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia: a Milano un operaio è rimasto schiacciato da una cassaforte. È stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un infortunio sul lavoro in Lombardia. Nella mattinata di oggi, lunedì 10 gennaio, un operaio è rimasto schiacciato da una cassaforte a Milano. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Presenti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano che svolgeranno tutti i rilievi per comprendere se siano state rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro.

L'uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso

Secondo la nota inviata dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto intorno alle 10.49 in via Padova al civico 175. Lì si trova la sede di Ubi Banca dove l'operaio era impegnato in dei lavori di ristrutturazione. Inizialmente i soccorsi sono intervenuti in codice giallo su un'auto medica e un'ambulanza poi, viste le condizioni dell'uomo, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il 47enne sia rimasto schiacciato da una cassaforte pesante circa tre quintali. Avrebbe riportato un trauma addominale, un trauma al bacino e a un braccio.

A Mandello del Lario, uomo ferito con una sega circolare

Sempre nella stessa mattinata a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, un uomo è rimasto ferito da una sega circolare mentre stava tagliando della legna. L'incidente è avvenuto alle 10.27: l'uomo ha riportato un trauma cranico e uno al volto con lesioni multiple. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. A intervenire gli operatori sanitari con un'ambulanza e l'elisoccorso. Presenti anche i carabinieri.