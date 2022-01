Incidente sul lavoro a Rozzano: operai investiti da acido formico, trasferiti in ospedale Nella giornata di oggi, mercoledì 26 gennaio, si è verificato un incidente sul lavoro a Rozzano: quattro operai sono stati investiti da acido formico e trasferiti in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia: nella mattinata di oggi, mercoledì 26 gennaio, quattro operai sono stati investiti da dell'acido formico. Secondo quanto appreso da Fanpage.it e riferito dai vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto a Rozzano, nell'hinterland milanese. I quattro operai sono stati trasferiti in ospedale e non sembrerebbero versare in gravi condizioni. Sembrerebbe inoltre che non ci sia stato nessun rilascio pericoloso per l'ambiente.

Gli operai trasferiti in ospedale

L'incidente è avvenuto in via Monte Rosa, nella frazione di Valleambrosia: uno degli operai è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Humanitas mentre gli altri tre sono stati trasporti in codice verde. Oltre ai medici e i paramedici del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con Aps Darwin e con il nucleo Nbcr. Per il momento non è chiaro cosa possa aver provocato l'incidente: i rilievi delle forze dell'ordine, dei pompieri e dei tecnici dell'Agenzia di tutela della salute chiariranno la dinamica.

A Bodio Lomnago, muore un operaio di 55 anni

Un mese fa si è verificato un altro incidente sul lavoro: a perdere la vita è stato un operaio di 55 anni che stava lavorando in un cantiere a Bodio Lomnago, in provincia di Varese. L'uomo è rimasto schiacciato da una betopompa che serve a gettare il calcestruzzo. Nell'incidente è rimasto ferito anche un altro operaio che è stato soccorso in codice giallo e trasferito in ospedale con una lussazione della spalla e la frattura del naso. Il 55enne è morto sul colpo: per lui non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.