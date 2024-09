video suggerito

Incidente sul lavoro a Milano, operaio si infortuna sul cantiere della M4: "Eccessiva fretta" Infortunio a Milano durante i lavori di completamento della linea M4 della metropolitana: un operaio è rimasto ferito. "Il clima di stress subito dagli operai per chiudere i lavori è emerso anche nell'assemblea organizzata subito dopo l'infortunio", hanno affermato i sindacati.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 settembre, un operaio è rimasto ferito durante i lavori svolti all'interno della stazione di Sant'Ambrogio a Milano per il completamento della linea metropolitana M4. In una nota stampa pubblicata dai sindacati Cgil e Fillea Milano si legge che: "Il clima di stress subito dagli operai per chiudere i lavori è emerso anche nell'assemblea organizzata subito dopo l'infortunio". Le organizzazioni hanno segnalato, prima che venisse annunciata pubblicamente la chiusura dei lavori e poi successivamente a luglio, quali potrebbero essere i rischi legati a "un'eccessiva fretta di chiudere la stazione di Sant'Ambrogio". Segnalazione che è stata fatta ai committenti e alle imprese.

L'apertura dell'ultimo tratto della linea M4 della metropolitana avverrà il prossimo 12 ottobre. "Non comprendiamo come sia possibile che chi ha responsabilità non consideri i tempi umani del lavoro, e che la fretta può avere come conseguenza la corsa all'ultimo minuto e pressioni delle imprese sui lavoratori coinvolti", hanno ancora spiegato i sindacati. Le organizzazioni hanno posto l'accento soprattutto sul triste primato della Lombardia che è "un territorio dove abbiamo già conosciuto un numero di infortuni altissimo, sempre troppo alto".

E proprio per questo motivo, i rischio dovrebbero "stare a zero, ed è compito delle imprese, di concerto con gli rls, e delle Istituzioni, garantire che ci siano tutti i provvedimenti e le misure necessarie per la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori".