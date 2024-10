video suggerito

Metro di Milano frena bruscamente alla fermata di Cairoli: cinque persone cadono e rimangono ferite La metro ha subito una brusca frenata alla stazione Cairoli della linea M1 a Milano: alcuni passeggeri, tra i 26 e i 62 anni, sono stati rimasti lievemente feriti e sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cinque persone sono rimaste lievemente ferite dopo essere cadute mentre si trovavano sulla metropolitana. Il mezzo infatti ha avuto una brusca frenata alla stazione Cairoli della linea M1.

Stando alle prime informazioni tutto è accaduto nella giornata di oggi martedì 8 ottobre poco prima delle 14. Subito sono stati allertati i soccorsi: i sanitari del 118 in pochi minuti si sono presentati sulla banchina della M1, la linea rossa, in direzione Rho/Bisceglie. Alcuni passeggeri sono stati soccorsi per le prime cure mediche. I feriti hanno tra i 26 e i 62 anni, ma nessuno di loro è fortunatamente grave. Sul posto anche la Polmetro oltre al personale Atm metropolitana. Ancora da capire cosa abbia provocato la brusca frenata.