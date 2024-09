Operaio resta schiacciato da una presa in un’azienda: soccorso quando era già in arresto cardiaco

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Una persona è rimasta schiacciata da una pressa mentre si trovava al lavoro a Gornate Olona in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto nell'azienda Techno Plast in via dei Tigli 3. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di 34 anni: dall'incidente ha riportato gravi traumi multipli.

Subito i colleghi hanno allertato il 112. Sul posto si sono precipitati i sanitari in codice rosso con l'elisoccorso, un'auto infermieristica, un'ambulanza. Poi la corsa disperata con la massima urgenza in ospedale mantre i medici gli continuavano a praticare la manovra di rianimazione. In azienda sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici Ats che dovranno procedere a tutti gli accertamenti del caso: resta da capire l'esatta dinamica dell'accaduto e se in azienda erano state attivate tutte le misure di sicurezza.