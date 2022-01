Ancora un incidente sul lavoro, rimane incastrato tra il cestello e la porta: muore operaio 57enne Un uomo è rimasto incastrato tra il cestello e una porta mentre lavorava in un cantiere a Milano: nonostante la corsa in ospedale, è morto poco dopo.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia: nella mattinata di oggi, venerdì 28 gennaio, un operaio di 57 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere. Nonostante i tentativi di rianimarlo, i medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine: sono stati svolti tutti i rilievi del caso per capire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Troppo gravi le ferite riportate

Sulla base dei primi elementi raccolti, l'incidente si sarebbe verificato attorno alle 12.30: l'uomo stava lavorando in un cantiere per la costruzione delle residenze Libeskind. La struttura si trova in via Ambrogio Spinola, in zona City Life. Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti sul posto con due ambulanze e un'automedica: il 57enne è stato trasferito in codice rosso alla Clinica Sant'Ambrogio. Le ferite riportate erano però troppo gravi e l'uomo è morto poco dopo il ricovero. Sulla base di una ricostruzione, sembrerebbe che il 57enne si trovasse su un cestello elevatore quando – per cause ancora da chiarire – è rimasto schiacciato tra il cestello e lo stipite superiore di una porta.

Due giorni fa un altro incidente sul lavoro

Solo due giorni fa, quattro operai sono stati investiti da dell'acido formico a Rozzano, comune in provincia di Milano. Tutti e quattro sono stati trasferiti in ospedale: uno in codice giallo e tre in codice verde. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 e alle forze dell'ordine, hanno appurato che non c'è stato nessun rilascio pericoloso per l'ambiente.