Aggrediscono una donna di 89 anni in pieno giorno: trasferita in ospedale con un trauma cranico Una donna di 89 anni è stata aggredita a Milano in Porta Venezia: è stata trasferita d’urgenza in ospedale per un trauma cranico.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

A Milano quella di domenica 6 febbraio è stata una mattinata di violenza: nella giornata di oggi si è verificata un'aggressione ai danni di una donna di 89 anni. L'anziana è stata soccorsa e trasferita in ospedale in gravi condizioni. Un uomo, il possibile aggressore, è stato nel frattempo fermato dalla polizia: gli agenti hanno svolto tutti i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda per capire cosa possa essere successo.

La donna trasferita in codice rosso in ospedale

Alcuni cittadini, hanno immediatamente allertato i soccorsi. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è intervenuta in piazza Oberdan, nel quartiere di Porta Venezia, alle 11.39: i medici e i paramedici del 118 sono stati inviati per un codice giallo. Probabilmente le condizioni della donna sembravano meno gravi di quanto realmente sono. Al loro arrivo, hanno infatti constato che la donna di 89 anni aveva riportato un importante trauma cranico: dopo averle fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirla in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli. L'89enne è stata ricoverata e al momento risulta essere in prognosi riservata.

Fermato un uomo: era ubriaco

Oltre gli operatori sanitari, sono stati allertati anche gli agenti di via Fatebenefratelli: i poliziotti hanno ascoltato alcuni testimoni e arrivati a identificare il possibile responsabile: sembrerebbe che l'autore del gesto sia un uomo. Sembrerebbe essere un senzatetto che, al momento dell'aggressione, sarebbe stato ubriaco. Gli elementi raccolti serviranno per fare luce sulla vicenda.