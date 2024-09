Donna azzannata da cinque cani, è in gravi condizioni: indagano i carabinieri

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, venerdì 20 settembre, si è verificata un'aggressione a Vertemate con Minoprio, comune di appena quattromila abitanti della provincia di Como. Una donna di 58 anni è stata aggredita da cinque cani. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio è avvenuto poco dopo le 17.30 e lungo la strada di via Sant'Angelo all'altezza del civico 1. I cinque cani sono da corsa e tutti domestici. Al momento dei fatti, come riportato dal quotidiano La Provincia di Como, erano presenti tutti i proprietari. Uno degli animali, a un certo punto, si sarebbe scagliato contro la 58enne. Qualche attimo dopo, avrebbero iniziato ad aggredirla anche gli altri. I padroni, tutti vicini di casa, non sono riusciti a tenerli a bada. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero decollato da Como.

La vittima è stata trasferita all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo: non è in pericolo di vita, ma ha riportato gravi ferite al volto. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù e quelli della stazione di Cermenate. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. I proprietari dei cani sono stati tutti identificati. È possibile che vengano denunciati per omessa custodia di animale e per lesioni.