Don Emilio Caprotti, il prete centenario di Monza che continua a celebrare la messa Ha festeggiato oggi 100 anni don Emilio Caprotti, nato a Monza esattamente un secolo fa. Questa mattina il sacerdote, membro della comunità pastorale dell’Ascensione del Signore, ha concelebrato la messa.

A cura di Francesco Loiacono

Don Emilio Caprotti (Dal sito web della Comunità pastorale dell’Ascensione del Signore)

Oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, don Emilio Caprotti ha compiuto 100 anni. E questa mattina il sacerdote, che fa parte della comunità pastorale dell'Ascensione del Signore di Monza, ha concelebrato la Santa messa delle 8.30 nella chiesa di San Pio X, nel capoluogo brianzolo. "Per me il momento della messa è tutto – ha detto don Caprotti al "Corriere della sera" -. Durante la pandemia ho celebrato qualche volta in casa, ma non è la stessa cosa".

Le parole del cardinale Schuster: Servirai la Chiesa di Milano fino alla fine

Don Caprotti è nato a Monza il 16 febbraio del 1922, in una cascina che si trova vicino al suo attuale appartamento, a pochi passi dal Parco di Monza. Come riporta il sito della sua comunità pastorale è stato ordinato presbitero il 31 maggio del 1947 e di quel periodo ricorda le parole che gli rivolse l'allora arcivescovo di Milano, il cardinale Alfredo Ildefonso Schuster: "La Chiesa di Milano è la madre del tuo sacerdozio e la servirai fino alla fine".

Don Caprotti è stato ordinato sacerdote quasi 75 anni fa

Parole che suonano profetiche adesso che, nel giorno del suo centesimo compleanno, è alle soglie dei 75 anni di sacerdozio. Una vita pastorale iniziata proprio a Monza e che, dopo le tappe a Corsico e Meda, si è conclusa sempre a Monza: una volta in pensione, a 75 anni compiuti, ha ottenuto dal cardinale Martini di poter continuare a servire ed è così tornato nella sua città natale, dove è prete residente della comunità dell'Ascensione del Signore. Domenica i suoi confratelli lo festeggeranno con una messa, mentre oggi la festa per le cento candeline sarà in casa, con la famiglia.